Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд

Верховный суд России получил жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, сообщили в пресс-службе ВС РФ, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов гарантировал объективное рассмотрение жалобы, сообщил ТАСС осведомленный источник.

На заседании Совета судей Краснов подчеркнул важность предотвращения решений, способных стать основой для мошенничества и других незаконных действий. Он отметил принципиальность своей позиции в защите прав граждан. Источник ТАСС выразил уверенность, что благодаря мерам, принятым по инициативе Игоря Краснова, спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье будет решен в рамках закона и с учетом интересов обеих сторон.

Поводом для разбирательства стала продажа Ларисой Долиной квартиры в Москве за 112 млн руб. в 2024 году. Певица заявляла, что совершила сделку под давлением мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул ей квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. Однако покупательница жилья Полина Лурье, не знавшая о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные за недвижимость средства.

Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
