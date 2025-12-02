Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов гарантировал объективное рассмотрение жалобы, сообщил ТАСС осведомленный источник.
На заседании Совета судей Краснов подчеркнул важность предотвращения решений, способных стать основой для мошенничества и других незаконных действий. Он отметил принципиальность своей позиции в защите прав граждан. Источник ТАСС выразил уверенность, что благодаря мерам, принятым по инициативе Игоря Краснова, спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье будет решен в рамках закона и с учетом интересов обеих сторон.
Поводом для разбирательства стала продажа Ларисой Долиной квартиры в Москве за 112 млн руб. в 2024 году. Певица заявляла, что совершила сделку под давлением мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул ей квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. Однако покупательница жилья Полина Лурье, не знавшая о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные за недвижимость средства.