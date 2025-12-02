Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд

Поводом для разбирательства стала продажа Ларисой Долиной квартиры в Москве за 112 млн руб. в 2024 году. Певица заявляла, что совершила сделку под давлением мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул ей квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. Однако покупательница жилья Полина Лурье, не знавшая о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные за недвижимость средства.