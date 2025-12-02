Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе обвиняемая в жестокости воспитательница встала на колени перед родителями

Сотрудница детского сада попросила прощения у потерпевших в зале суда.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районном суде Уфы продолжается слушание дела о жестоком обращении с воспитанниками частного детского сада.

Напомним, одну из сотрудниц учреждения обвиняют в применении насилия к детям. Прокурор запросил для нее наказание в виде 400 часов обязательных работ и запрета работать с детьми в течение двух лет. Однако родители пострадавших считают эту меру слишком мягкой и настаивают на реальном лишении свободы.

Во время очередного заседания процесс принял неожиданный оборот. Обвиняемая, обратившись напрямую к родителям, попросила у них прощения и опустилась перед ними на колени прямо в зале суда. Она признала свою вину и заявила о глубоком раскаянии в содеянном.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.