В Уфе обвиняемая в жестокости воспитательница встала на колени перед родителями

В Орджоникидзевском районном суде Уфы продолжается слушание дела о жестоком обращении с воспитанниками частного детского сада.
Напомним, одну из сотрудниц учреждения обвиняют в применении насилия к детям. Прокурор запросил для нее наказание в виде 400 часов обязательных работ и запрета работать с детьми в течение двух лет. Однако родители пострадавших считают эту меру слишком мягкой и настаивают на реальном лишении свободы.
Во время очередного заседания процесс принял неожиданный оборот. Обвиняемая, обратившись напрямую к родителям, попросила у них прощения и опустилась перед ними на колени прямо в зале суда. Она признала свою вину и заявила о глубоком раскаянии в содеянном.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.