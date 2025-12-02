В Уфе обвиняемая в жестокости воспитательница встала на колени перед родителями

Напомним, одну из сотрудниц учреждения обвиняют в применении насилия к детям. Прокурор запросил для нее наказание в виде 400 часов обязательных работ и запрета работать с детьми в течение двух лет. Однако родители пострадавших считают эту меру слишком мягкой и настаивают на реальном лишении свободы.