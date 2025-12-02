Водитель насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части в Новой Москве

В столичном районе Щербинка водитель автомобиля марки Infinity сбил пешехода, который в этот момент шел по проезжей части во второй полосе движения. В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.