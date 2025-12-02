Водитель насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части в Новой Москве

В столичном районе Щербинка водитель автомобиля марки Infinity сбил пешехода, который в этот момент шел по проезжей части во второй полосе движения. В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
Авария произошла в Чечерском проезде, в районе дома 51.
— По предварительным данным, в Чечерском проезде, в районе дома 51, водитель автомобиля «Инфинити» совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во второй полосе движения. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, — передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день на пешеходном переходе во Внукове автобус, который ехал из Толстопальцево по направлению к Давыдково, врезался в девушку.
27 ноября водитель «газели», двигаясь задним ходом на улице Вертолетчиков, в районе дома 21, на юго-востоке столицы, насмерть сбил пешехода.