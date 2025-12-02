«Отдавала себе отчет»: покупательница квартиры Долиной обратилась в Верховный суд

Полина Лурье, которая купила квартиру в Москве у певицы Ларисы Долиной, обратилась в Верховный суд России с просьбой вернуть ей законно приобретенную недвижимость. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщила адвокат женщины Светлана Свириденко.
— В жалобе мы требуем отмены решений судов предыдущих инстанций, требуем отклонить иск Долиной к Лурье, а иск Лурье к Долиной (по передаче квартиры приобретателю — прим. «ВМ») — удовлетворить, — пояснила адвокат.
По ее словам, Лурье настаивает на том, что в момент сделки по продаже квартиры Долина отдавала отчет в своих действиях, поэтому оснований для отмены сделки нет, передает ТАСС.
Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу Лурье и подтвердил право собственности Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.
