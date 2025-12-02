Путин и Уиткофф начали встречу с разговора о прогулке по Москве. Видео

В Кремле при этом ранее заявили, что документ является лишь «наброском» и «набором вопросов», а не окончательным договором. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что план Трампа основан на договоренностях российско-американской встречи в Анкоридже и что их исключение резко изменит отношения Москвы и Вашингтона. Путин, в свою очередь, также отмечал, что эти предложения могут лечь в основу будущих соглашений, но до окончательного варианта еще далеко.