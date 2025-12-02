Ричмонд
Жителя Крыма подозревают в убийстве 12-летнего школьника

Крымчанина разыскивают за убийство подростка и нападение на его брата и мать.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе расследуют жестокое убийство, в котором подозревают 27-летнего мужчину. По версии следствия, он лишил жизни 12-летнего мальчика, а потом чуть не убил его шестилетнего брата и 37-летнюю мать. Как сообщает «Комсомольская правда — Крым», трагедия произошла в ночь на 2 декабря в частном доме.

— Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря тому, что она оказала активное сопротивление и позвала на помощь проживающего с ними родственника, — рассказали в республиканском СК.

Напавший сумел скрыться. Сейчас мать и ее младший ребенок находятся в реанимации. Подозреваемого разыскивают следователи. Известно, что семья, в которой произошла трагедия, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

