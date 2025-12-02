Ричмонд
Умер бывший нападающий «Ростова» Исо Каньенда

Каньенда играл за «Ростов» в 2003—2005 и 2006−2007 годах.

Источник: Аргументы и факты

Бывший нападающий футбольного клуба «Ростов» Исо Каньенда скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что Исо Каньенда был одним из любимых игроков ростовских болельщиков в 2000-е годы и всегда поддерживал связь с бывшими одноклубниками.

Каньенда играл за «Ростов» в 2003—2005 и 2006−2007 годах. За команду он провёл 123 официальных матча, забив 22 гола и сделав 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что известный футболист и бывший полузащитник сборной СССР Владимир Мунтян ушел из жизни на 80-м году.