Житель Приднестровья во время семейной ссоры решил сжечь навес во дворе: Бензин случайно попал на супругу, она начала гореть

Вечером 27 ноября в Республиканскую клиническую больницу со множественными ожогами поступила жительница Тирасполя. У 49-летней пациентки поражено около 60% поверхности тела — руки, лицо, левая половина туловища и левое бедро, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Госпитализировали и её супруга. У 45-летнего мужчины диагностировали термические ожоги кистей рук.
Выяснилось, днём пара повздорила. Жена приревновала мужа к гипотетической сопернице (перед ссорой супругу звонили по поводу документов, голос в трубке был женский). Мужчина, уставший от систематических обвинений в неверности, решил с браком покончить и стал собирать вещи, намереваясь уйти.
Благоверная пробовала остановить мужа, чем только усилила накал страстей. Супруг решил сжечь навес, который год назад установил во дворе. Тут пригодилась канистра с бензином.
Желая остановить буяна, хозяйка попыталась вырвать ёмкость из рук мужа и случайно облилась. Мужчина, не придав этому значения, несколько раз чиркнул зажигалкой.
Женщина вспыхнула в момент. Огонь быстро распространился по одежде. Испуганный супруг побежал за водой, дальше стал тушить жену руками. Сдирал горящие вещи и пробовал сбить пламя ладонями.
Крики услышали соседи и поспешили на помощь. Они помогли мужчине потушить пламя на пострадавшей и вызвали скорую.
Сейчас пара находится в больнице. Правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.
