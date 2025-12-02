Лошадь напала на ребенка на детской площадке в Брянске

Правоохранители начали проверку после того, как лошадь сбила с ног ребенка на детской площадке на улице Воровского в Володарском районе Брянска. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.
— Следственные органы обращаются к участникам и очевидцам происшествия с ребенком с просьбой позвонить или явиться в следственные органы, — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.
Другой случай произошел в Саратове, где женщина выгуливала собаку во дворе, когда на нее внезапно напал бездомный пес. Он вцепился ей в лицо, из-за чего женщина получила травму верхней губы, которая оказалась настолько серьезной, что восстановление возможно только посредством пластической операции.