Лошадь напала на ребенка на детской площадке в Брянске

Другой случай произошел в Саратове, где женщина выгуливала собаку во дворе, когда на нее внезапно напал бездомный пес. Он вцепился ей в лицо, из-за чего женщина получила травму верхней губы, которая оказалась настолько серьезной, что восстановление возможно только посредством пластической операции.