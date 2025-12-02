Ричмонд
В Новосибирске курьер ударил ногой пенсионерку в лицо и скрылся

В переходе на площади Ленина в Новосибирске курьер в понедельник, 1 декабря, ударил пенсионерку ногой в лицо, после чего женщина упала, а он скрылся с места происшествия.

Мотивы мужчины пока неизвестны. В пресс-службе управления МВД России по региону сообщили, что проведут проверку и предоставят информацию об инциденте, передает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

16 сентября в подъезде дома во 2-м Крестовском переулке в Москве мужчина в состоянии опьянения ударил открывшую ему дверь пенсионерку в грудь, после чего прошел в квартиру, забрал оттуда мобильный телефон и скрылся. Злоумышленника задержали в Большом Козловском переулке — он оказался уроженцем Тамбова. Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.

В августе в подземном переходе между 11-м и 12-м микрорайонами Зеленограда велосипедист, которому пенсионер сделал замечание из-за невнимательной езды, несколько раз ударил его в лицо и по рукам, после чего уехал.