В Таганроге увеличилось число жертв атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября

В Таганроге Ростовской области ушла из жизни местная жительница, Лидия Владимировна Чубенко. Она получила ранение во время массированной вражеской атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября. 29 ноября горожанка скончалась от полученных травм в больнице. Она стала четвертым человеком, чья жизнь прервалась из-за той ночной атаки БПЛА.
— Лидия Владимировна долгое время работала в ДК им. Ленина заведующей костюмерного цеха, а затем педагогом по труду в Детском доме № 7. Прощание с Лидией Владимировной состоится 3 декабря 2025 в муниципальном зале прощания на территории Городской больницы скорой медицинской помощи по адресу: ул. Б. Проспект, 16 в 12−00. Захоронение пройдет на Мариупольском кладбище в 13−00, — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.
