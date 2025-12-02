Ричмонд
В Таганроге увеличилось число жертв атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября

В Таганроге в больнице умерла женщина, раненая во время атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области ушла из жизни местная жительница, Лидия Владимировна Чубенко. Она получила ранение во время массированной вражеской атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября. 29 ноября горожанка скончалась от полученных травм в больнице. Она стала четвертым человеком, чья жизнь прервалась из-за той ночной атаки БПЛА.

— Лидия Владимировна долгое время работала в ДК им. Ленина заведующей костюмерного цеха, а затем педагогом по труду в Детском доме № 7. Прощание с Лидией Владимировной состоится 3 декабря 2025 в муниципальном зале прощания на территории Городской больницы скорой медицинской помощи по адресу: ул. Б. Проспект, 16 в 12−00. Захоронение пройдет на Мариупольском кладбище в 13−00, — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

После атак БПЛА 20 жителей Таганрога полностью утратили имущество.

«Спасибо за сына, который спас жизни»: 18-летнего студента из Таганрога, который погиб после атаки БПЛА, похоронили с гитарой.

