Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ: 14 человек пострадали в массовом ДТП с автобусами и фурами в Арзамасе

После массового ДТП с двумя автобусами и фурами на 437-м километре трассы М-12 Арзамасского района в сторону Казани в больницы доставили 14 человек. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.

После массового ДТП с двумя автобусами и фурами на 437-м километре трассы М-12 Арзамасского района в сторону Казани в больницы доставили 14 человек. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.

— Движение перекрыто. Просим искать пути объезда! — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков уточнил, что 106 человек, которые находились в автобусах, разместят в гостинице. 14 человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Никто не получил тяжелых травм.

— МЧС координируют все работы оперативно. Следственный отдел СУСК по городу Арзамас вошли в проверку ситуации, — написал глава города в своем Telegram-канале.

11 ноября на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов в Москве трамвай врезался в автобус, в результате в районе аварии образовался затор.

До этого массовая авария с участием трамвая, двух пассажирских «газелей» и одной легковушки произошла на Пролетарском мосту в Туле. В результате столкновения транспортных средств пострадали 20 человек.