ГАИ: 14 человек пострадали в массовом ДТП с автобусами и фурами в Арзамасе

После массового ДТП с двумя автобусами и фурами на 437-м километре трассы М-12 Арзамасского района в сторону Казани в больницы доставили 14 человек. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.