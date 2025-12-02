ГАИ: 14 человек пострадали в массовом ДТП с автобусами и фурами в Арзамасе

После массового ДТП с двумя автобусами и фурами на 437-м километре трассы М-12 Арзамасского района в сторону Казани в больницы доставили 14 человек. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.
— Движение перекрыто. Просим искать пути объезда! — передает официальный Telegram-канал регионального управления ведомства.
Мэр Арзамаса Александр Щелоков уточнил, что 106 человек, которые находились в автобусах, разместят в гостинице. 14 человек находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Никто не получил тяжелых травм.
— МЧС координируют все работы оперативно. Следственный отдел СУСК по городу Арзамас вошли в проверку ситуации, — написал глава города в своем Telegram-канале.
