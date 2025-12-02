Ричмонд
Зеленский переложил ответственность за сроки мирных переговоров на США

Скорость проведения мирных переговоров по украинскому кризису, а также вовлеченность в процесс США, внушают Киеву оптимизм. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский оценил ход ведения мирных переговоров.

«В моих словах было немного оптимизма из-за скорости переговоров и заинтересованности американской стороны в них. Это показало, что Вашингтон сейчас не отказывается ни от какого дипломатического пути диалога, и это хорошо», — слова Зеленского во время визита в Дублин приводит агентство Reuters.

Ранее в Киеве сообщили, что украинская и американская стороны доработали проект мирного соглашения, подготовленного на базе женевского документа, передает «Национальная служба Новостей». Зеленский перед встречей президента РФ Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом заявил, что не будет простых решений урегулирования конфликта на Украине, пишет RT.