В Вене задержали двоих украинцев по делу об убийстве соотечественника

Кроме того, отмечается, что двое украинских подозреваемых не будут выданы Австрии. Издание уточняет, что украинская сторона просит австрийскую юстицию передать уголовное производство Украине. По словам Винклера, на данный момент ожидается именно такое развитие событий. «То есть процесс против установленных нами подозреваемых будет проводиться на Украине», — пояснил он. Пока нет информации о том, проводились ли допросы и признались ли подозреваемые в содеянном.