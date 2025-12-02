14 человек госпитализировали после массового ДТП с автобусами в Нижегородской области

Ранее в Москве пьяная водительница на внедорожнике, пытаясь скрыться от проверки ГИБДД на МКАД, врезалась в отбойник на огромной скорости. Удар был настолько сильным, что автомобиль разорвало пополам, одна часть упала на шоссе ниже, после чего мгновенно вспыхнул пожар. В салоне машины находилась собака, к сожалению, она не пережила действий своей хозяйки.