14 человек госпитализировали после массового ДТП с автобусами в Нижегородской области

Кадры с места массового ДТП. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области.
«Огнеборцы 47 пожарно-спасательной части и работники аварийно спасательного отряда Арзамаса деблокировали из автобуса троих человек», — говорится в сообщении.
На место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал Арзамасский городской прокурор.
Мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил в Telegram-канале, что пострадавшие в ДТП получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Более 100 человек будут размещены в гостиницах Арзамасского района.
Ранее в Москве пьяная водительница на внедорожнике, пытаясь скрыться от проверки ГИБДД на МКАД, врезалась в отбойник на огромной скорости. Удар был настолько сильным, что автомобиль разорвало пополам, одна часть упала на шоссе ниже, после чего мгновенно вспыхнул пожар. В салоне машины находилась собака, к сожалению, она не пережила действий своей хозяйки.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.