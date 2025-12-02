Ричмонд
14 человек госпитализировали после массового ДТП с автобусами в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей пострадали 14 человек, включая ребёнка. Инцидент произошёл на трассе М-12 в Арзамасском районе, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: Life.ru

Кадры с места массового ДТП. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области.

«Огнеборцы 47 пожарно-спасательной части и работники аварийно спасательного отряда Арзамаса деблокировали из автобуса троих человек», — говорится в сообщении.

На место происшествия для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал Арзамасский городской прокурор.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил в Telegram-канале, что пострадавшие в ДТП получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Более 100 человек будут размещены в гостиницах Арзамасского района.

Ранее в Москве пьяная водительница на внедорожнике, пытаясь скрыться от проверки ГИБДД на МКАД, врезалась в отбойник на огромной скорости. Удар был настолько сильным, что автомобиль разорвало пополам, одна часть упала на шоссе ниже, после чего мгновенно вспыхнул пожар. В салоне машины находилась собака, к сожалению, она не пережила действий своей хозяйки.

