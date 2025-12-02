Ричмонд
В Таганроге обследовали более 300 квартир после атаки БПЛА в ночь на 25 ноября

В Таганроге 20 человек утратили все имущество после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки БПЛА, совершенной в ночь на 25 ноября. Последствия оказались тяжелыми. Четыре человека погибли. 20 горожан потеряли все имущество.

— Продолжает работу комиссия по оценке ущерба. Специалисты уже обследовали 301 квартиру. Также продолжаем принимать заявления от граждан на получение помощи. На данный момент уже подано 659 заявлений на единовременную выплату и 20 — на оказание финансовой помощи за полную утрату имущества, — написала в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram.

Читайте также.

В Таганроге увеличилось число жертв атаки БПЛА, случившейся в ночь на 25 ноября.

В Таганроге возобновил работу детский сад, пострадавший от БПЛА.

