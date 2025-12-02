11-летний актер из Польши погиб по дороге из школы

11-летний польский актер Никодем Марецки трагически погиб, когда выходил из автобуса и попал под машину. Об этом пишет британская газета The Sun.
Сообщается, что инцидент произошел в Щепановицах под Краковом. Юный актер попал под колеса автомобиля через несколько мгновений после того, как вышел из автобуса.
Никодема Марецки вертолетом санавиации доставили в больницу, однако на следующий день он скончался.
Марецки отметился ролью в польской военной драме «Белая храбрость». Фильм посвящен теме сотрудничества некоторых польских горцев с немецкими оккупантами. В других польских картинах он часто исполнял роль сыновей главных персонажей.
