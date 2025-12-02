Ричмонд
11-летний актер из Польши погиб по дороге из школы

Никодем Марецки выходил из автобуса и попал под машину.

Источник: Аргументы и факты

11-летний польский актер Никодем Марецки трагически погиб, когда выходил из автобуса и попал под машину. Об этом пишет британская газета The Sun.

Сообщается, что инцидент произошел в Щепановицах под Краковом. Юный актер попал под колеса автомобиля через несколько мгновений после того, как вышел из автобуса.

Никодема Марецки вертолетом санавиации доставили в больницу, однако на следующий день он скончался.

Марецки отметился ролью в польской военной драме «Белая храбрость». Фильм посвящен теме сотрудничества некоторых польских горцев с немецкими оккупантами. В других польских картинах он часто исполнял роль сыновей главных персонажей.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-защитник молодёжного хоккейного клуба «Амурские тигры» 24-летний Даниил Шматков погиб в результате ДТП.