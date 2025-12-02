Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщают местные СМИ.

Первого замглавы администрации Нижнего Новгорода задержали правоохранители.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщают местные СМИ.

«Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Егоров был задержан правоохранительными органами. Его подозревают в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий», — сообщило издание «Нижний сейчас» со ссылкой на свои источники.

В пресс-службе городской мэрии подтвердили, что администрация оказывает содействие следствию. Сергей Егоров был назначен на свою должность в августе 2025 года, сменив Илью Штокмана, который также был задержан и позже арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 55 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей».