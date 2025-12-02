Задержан первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров

В пресс-службе городской мэрии подтвердили, что администрация оказывает содействие следствию. Сергей Егоров был назначен на свою должность в августе 2025 года, сменив Илью Штокмана, который также был задержан и позже арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 55 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей».