Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ

Ранее в прокуратуре ЛНР заявляли РИА Новости, что жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины, обвинили в госизмене.
«К 16 годам лишения свободы приговорена жительница пгт Новоайдар за государственную измену», — говорится в сообщении.
В судебном заседании было установлено, что женщина помимо того, что укрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ, помогла в изготовлении для них фиктивных медицинских документов, чтобы они перебрались на территорию, подконтрольную Киеву, под видом больных.
«Действия двух военнослужащих ВСУ, направлявшихся в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили куда направляются и обстоятельства перемещения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в судебном заседании женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном.
«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным Судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым М. признана виновной в совершении государственной измены. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточняется в сообщении.