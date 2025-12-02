Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ

В судебном заседании было установлено, что женщина помимо того, что укрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ, помогла в изготовлении для них фиктивных медицинских документов, чтобы они перебрались на территорию, подконтрольную Киеву, под видом больных.