Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница ЛНР получила срок за укрывательство двух боевиков ВСУ

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 16 годам колонии жительницу республики, скрывавшую у себя двоих военнослужащих ВСУ, сообщается в Telegram-канале госоргана.

Источник: © РИА Новости

Ранее в прокуратуре ЛНР заявляли РИА Новости, что жительницу ЛНР, укрывавшую у себя двух военнослужащих ВСУ и оказавшую им содействие при попытке выехать на территорию Украины, обвинили в госизмене.

«К 16 годам лишения свободы приговорена жительница пгт Новоайдар за государственную измену», — говорится в сообщении.

В судебном заседании было установлено, что женщина помимо того, что укрывала в своей квартире двух военнослужащих ВСУ, помогла в изготовлении для них фиктивных медицинских документов, чтобы они перебрались на территорию, подконтрольную Киеву, под видом больных.

«Действия двух военнослужащих ВСУ, направлявшихся в сторону Украины, были пресечены на блокпосту, где они сообщили куда направляются и обстоятельства перемещения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в судебном заседании женщина свою вину признала и раскаялась в содеянном.

«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу Верховным Судом Луганской Народной Республики постановлен обвинительный приговор, которым М. признана виновной в совершении государственной измены. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточняется в сообщении.