Пьяная пассажирка устроила дебош на борту и сорвала вылет рейса из Дубая в Москву

Авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Инцидент произошел после посадки в салон, когда женщина начала себя неадекватно вести. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

Пассажирка проявляла агрессию по отношению к членам экипажа и другим пассажирам. Она требовала принести ей алкоголь, провоцировала конфликты, а затем и вовсе начала навязчиво приставать к мужчине, пытавшемуся ее успокоить.

Для разрешения ситуации на борт вызвали местную полицию. Правоохранители задержали пассажирку. Сотрудники аэропорта изъяли ее багаж из отсека, после чего женщину сняли с рейса. Из-за этого инцидента вылет борта задержался на два часа, следует из публикации.

Полицейские задержали в аэропорту Южно-Сахалинска женщину, которая нарушала общественный порядок на борту летевшего из Москвы самолета. Пассажирка находилась в нетрезвом виде.