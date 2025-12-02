Пьяная пассажирка устроила дебош на борту и сорвала вылет рейса из Дубая в Москву

Авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Инцидент произошел после посадки в салон, когда женщина начала себя неадекватно вести. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.
Пассажирка проявляла агрессию по отношению к членам экипажа и другим пассажирам. Она требовала принести ей алкоголь, провоцировала конфликты, а затем и вовсе начала навязчиво приставать к мужчине, пытавшемуся ее успокоить.
Для разрешения ситуации на борт вызвали местную полицию. Правоохранители задержали пассажирку. Сотрудники аэропорта изъяли ее багаж из отсека, после чего женщину сняли с рейса. Из-за этого инцидента вылет борта задержался на два часа, следует из публикации.
Полицейские задержали в аэропорту Южно-Сахалинска женщину, которая нарушала общественный порядок на борту летевшего из Москвы самолета. Пассажирка находилась в нетрезвом виде.