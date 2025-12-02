Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры крупного ДТП с участием автобусов под Нижним Новгородом. Видео

В распоряжении URA.RU оказались кадры с места ДТП с участием автобусов возле Арзамаса (Нижний Новгород). Страшная авария произошла в ночь на 3 декабря, пояснил корреспондент агентства.

Более 100 человек эвакуированы с места аварии.

В распоряжении URA.RU оказались кадры с места ДТП с участием автобусов возле Арзамаса (Нижний Новгород). Страшная авария произошла в ночь на 3 декабря, пояснил корреспондент агентства.

«Авария произошла на участке трассы М-12 “Восток” в Нижегородской области. Дорога в сторону Казани перекрыта», — уточнил наш журналист.

URA.RU уже рассказывало, что один из автобусов ехал из Москвы в Душанбе. На транспортном средстве — госномера Таджикистана. Среди 14 пострадавших один ребенок, они доставлены в больницу. Еще 106 человек направлены в гостиницу.