Двоих украинцев задержали по делу об убийстве соотечественника в Вене

Тело погибшего было найдено 26 ноября в районе Донауштадт в сгоревшем Mercedes.

Источник: Аргументы и факты

Два гражданина Украины задержаны по подозрению в убийстве 21-летнего украинца, чьё тело было найдено в сгоревшем автомобиле в конце ноября в Вене. Об этом сообщает австрийское информагентство APA со ссылкой на замглавы Криминального управления Вены Герхарда Винклера.

Тело погибшего было найдено 26 ноября в районе Донауштадт в сгоревшем Mercedes с украинскими номерами. Выяснилось, что машина принадлежала семье погибшего. Спустя несколько дней на Украине были задержаны двое подозреваемых — 19-летний и 45-летний мужчины. Следствие полагает, что убийство, скорее всего, было связано с финансовыми мотивами.

Винклер отметил, что при задержании подозреваемых украинскими властями были изъяты значительные суммы в долларах. Он также подчеркнул, что политический мотив преступления в ходе расследования исключён. Известно, что погибший был студентом того же университета, что и младший из задержанных.

Собщается, что подозреваемые не будут выданы Австрии. Украинская сторона запросила передачу уголовного дела на Украину.

Эксперты исключили возможность технической неисправности автомобиля или несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Вене, возможно, был убит сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила Кузьмин. Предполагается, что убийство могло быть связано с долгами. Молодой человек пропал без вести в Австрии 25 ноября.