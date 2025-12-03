Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник

Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа. Он сменил на этом посту Илью Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Егоров с тех пор работал в статусе исполняющего обязанности. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами. Двадцатого ноября Штокмана этапировали в Москву, поскольку уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) расследуется СК России.