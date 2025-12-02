Ричмонд
В Германии женщина случайно отправила в посылке свою кошку

Животное оказалось целым и невредимым.

Источник: Аргументы и факты

В Германии домашняя кошка случайно оказалась в посылке, которую ее хозяйка отнесла в посылочный автомат для отправки по почте. Об этом пишет местная газета Bild.

«Женщина из Баварии случайно отправила свою кошку по почте. Кошка незаметно пробралась в коробку и уснула там. Ничего не подозревая, женщина заклеила коробку и отнесла ее на почту», — говорится в публикации.

Посылку доставили в пекарню в городе Нерцинген недалеко от Ульма. Там работница услышала мяуканье из коробки и связалась с владелицей кошки. Вскрыть коробку самостоятельно было нельзя из-за закона о почтовой тайне, поэтому на место был вызван наряд полиции. Правоохранители вскрыли коробку и обнаружили внутри кошку, которая не пострадала.

Полиция квалифицировала произошедшее как случайность, поэтому животное беспрепятственно вернули хозяйке.

Ранее сообщалось, что в Нью-Джерси семья воссоединилась со своей кошкой спустя десять лет после ее исчезновения.