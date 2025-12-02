В Германии женщина случайно отправила в посылке свою кошку

Посылку доставили в пекарню в городе Нерцинген недалеко от Ульма. Там работница услышала мяуканье из коробки и связалась с владелицей кошки. Вскрыть коробку самостоятельно было нельзя из-за закона о почтовой тайне, поэтому на место был вызван наряд полиции. Правоохранители вскрыли коробку и обнаружили внутри кошку, которая не пострадала.