Пророссийские хакеры взломали технику Украины за атаку на танкеры в Черном море

Хакеры передали СМИ огромное количество персональных данных.
Пророссийские хакерские группировки Beregini, Killnet и «Кибер Серп» передали в распоряжение СМИ перечень военнослужащих ВСУ, которых они считают причастными к недавним атакам на танкер MIDVOLGA-2 и прибрежные территории России. По данным медиа, речь идет о личном составе, задействованном в операциях украинских военно-морских сил в акватории Черного моря.
«Пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и “Кибер Серп” предоставили РИА Новости список личного состава ВСУ, причастного к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2», — передает РИА Новости. Необходимость публикации этих данных хакеры объяснили участившимися атаками на гражданские суда и инфраструктуру в регионе.
На этом фоне российский МИД увязывает удары по танкерам с попытками сорвать политическое урегулирование. «В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации», — отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Массив персональных сведений был получен в результате взлома одного из персональных компьютеров командования военно-морских сил Украины. В список, как утверждают хакеры, входят фамилии, воинские звания, должности и контактные данные украинских военных моряков и операторов беспилотных систем.
Серия атак на танкеры в Черном море началась 28 ноября, когда судно Kairos под флагом Гамбии загорелось в 28 милях от берегов Турции. По данным местных властей, пожар возник после внешнего воздействия, весь экипаж из 25 человек был эвакуирован, возгорание ликвидировали почти через двое суток. Позже в исключительной экономической зоне Турции были атакованы безэкипажными морскими катерами еще один танкер — Virat с 20 членами экипажа, а затем российский танкер MIDVOLGA-2; в последнем случае моряки не пострадали.