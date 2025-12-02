Пророссийские хакеры взломали технику Украины за атаку на танкеры в Черном море

Серия атак на танкеры в Черном море началась 28 ноября, когда судно Kairos под флагом Гамбии загорелось в 28 милях от берегов Турции. По данным местных властей, пожар возник после внешнего воздействия, весь экипаж из 25 человек был эвакуирован, возгорание ликвидировали почти через двое суток. Позже в исключительной экономической зоне Турции были атакованы безэкипажными морскими катерами еще один танкер — Virat с 20 членами экипажа, а затем российский танкер MIDVOLGA-2; в последнем случае моряки не пострадали.