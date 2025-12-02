Ричмонд
В работе ChatGPT и Gemini произошёл массовый сбой

В работе нейросети ChatGPT произошёл массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных веб-ресурсов.

Более половины пользователей сообщили о плохой работе сайта, около 30% пожаловались на проблемы с приложением. Сложности также наблюдаются у самой компании-разработчика ChatGPT OpenAI и у нейросети Google — Gemini.

ChatGPT — это нейросеть-ассистент на основе модели GPT, разработанная компанией OpenAI. Он умеет понимать и генерировать тексты на естественном языке, отвечать на вопросы, писать код, создавать контент и поддерживать диалог. ChatGPT обучается на огромных массивах текстов, что позволяет ему имитировать человеческую речь и выполнять разнообразные задачи по запросу пользователя.

