Прошло полмесяца после жуткого ДТП под Кунгуром: власти рассказали о состоянии пострадавших

Шесть человек, пострадавших в крупном дорожно-транспортном происшествии под Кунгуром (Пермский край), выписаны из медицинских учреждений. В больницах Перми на 2 декабря остаются шесть пациентов, включая одного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Состояние трех пациентов все еще оценивается как тяжелое.

«Один взрослый и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести и три пациента в тяжелом состоянии. Всего выписано шесть пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлиники по месту жительства», — пояснили собеседники «РБК-Пермь».

Всего в результате аварии пострадали 12 человек, семеро погибли. ДТП произошло 14 ноября на 64-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, когда рейсовый микроавтобус столкнулся с грузовиком. Предварительно причиной аварии названо стремление водителя автобуса избежать столкновения с другим транспортным средством.