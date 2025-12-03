В Калининграде добавили срок экс-депутату облдумы за дачу взяток

Во вторник судом установлено, что Грибов систематически давал взятки А., который занимал должность помощника и старшего помощника прокурора Багратионовского района. Ему стало известно, что Грибов на территории района занимается производством, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом немаркированных табачных изделий. Он предложил экс- депутату систематически передавать ему деньги и табачные изделия за беспрепятственную незаконную деятельность. Грибов согласился, и в период с 2017 по 2019 год передавал взятки сигаретами и денежными средствами. Общая сумма — 253198,95 рубля.