Axios: Нетаньяху просит Трампа помочь в его помиловании за коррупционные преступления

«Во время звонка в понедельник Нетаньяху попросил Трампа продолжать поддерживать его попытку получить помилование», — заявили Axios два американских чиновника. По сведениям издания, Трамп в ответ выразил уверенность, что Нетаньяху удастся добиться помилования, также потребовав от него сменить курс в отношении военных действий в Секторе Газа и Сирии. При этом глава Белого дома первым поднял тему помилования.