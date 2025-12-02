Axios: Нетаньяху просит Трампа помочь в его помиловании за коррупционные преступления

Нетаньяху снова попросил протекции у Трампа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора попросил президента США Дональда Трампа оказать ему дополнительную политическую поддержку для получения помилования у президента Израиля Ицхака Герцога. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники.
«Во время звонка в понедельник Нетаньяху попросил Трампа продолжать поддерживать его попытку получить помилование», — заявили Axios два американских чиновника. По сведениям издания, Трамп в ответ выразил уверенность, что Нетаньяху удастся добиться помилования, также потребовав от него сменить курс в отношении военных действий в Секторе Газа и Сирии. При этом глава Белого дома первым поднял тему помилования.
Нетаньяху остается фигурантом многолетнего судебного процесса по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.
Ранее Трамп направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо с просьбой помиловать Нетаньяху. Американский президент охарактеризовал политика как «решительного премьера военного времени», который теперь ведет страну к миру.