В Новой Москве загорелись ангары со стройматериалами

«Горит ангар по адресу: улица Адмирала Корнилова 60, стр. 3», — сообщил собеседник агентства.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 кв. метров, произошло обрушение на площади 50 кв. метров.
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в Новой Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.
