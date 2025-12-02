Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новой Москве загорелись ангары со стройматериалами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в Новой Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Горит ангар по адресу: улица Адмирала Корнилова 60, стр. 3», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 кв. метров, произошло обрушение на площади 50 кв. метров.