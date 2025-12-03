В Новой Москве загорелись ангары со стройматериалами, эвакуированы 350 человек

Горит склад в Новой Москве.
В Новой Москве произошло масштабное возгорание на строительном рынке. На фоне угрозы распространения пожара 350 человек эвакуированы из общежития. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Ангары со стройматериалами горят в Новой Москве. Пожар на строительном рынке на улице Адмирала Корнилова начался примерно час назад, огонь сильно распространился. Из общежития эвакуированы 350 человек из-за угрозы распространения пожара», — сообщили ТАСС в оперативных службах.
На месте работают сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи. Причины возгорания выясняются.