Ангары со стройматериалами загорелись на площади 400 «квадратов» в Новой Москве

Пожар произошел в Новой Москве. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили ТАСС в оперативных службах.

— Горят ангары, которые расположены на улице Адмирала Корнилова 60, строение 3, — сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, произошло обрушение на площади 50 «квадратов».

30 ноября пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 11 человек, их передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Москве.

Утром 23 ноября в квартире на 10-м этаже многоэтажного жилого дома на Нагатинской набережной также произошел пожар, десять человек смогли самостоятельно выбраться из здания.