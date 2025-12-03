Ангары со стройматериалами загорелись на площади 400 «квадратов» в Новой Москве

30 ноября пожар произошел в квартире на шестом этаже жилого дома на Пролетарском проспекте. Спасатели эвакуировали из здания 11 человек, их передали медикам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Москве.