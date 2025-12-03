Пилот разбившегося в Австралии вертолёта принимал кокаин перед вылетом

Невеста пилота заявила, что в 2022 году Дженкинсон пережил нервный срыв и регулярно принимал наркотики — от шести до восьми раз. Она вспомнила момент, когда обнаружила его плачущим в шкафу и услышала признание о сильном давлении на работе.
«Он взял с собой небольшой пакетик кокаина на новогоднюю вечеринку в 2022 году и употреблял наркотик в 3 часа ночи 1 января, за день до ужасного крушения», — заявила она.
Женщину тревожило состояние жениха, однако она не обратилась к руководству компании с просьбой о выходном для пилота. По её словам, Дженкинсон работал сверхурочно, чтобы оформлять документы и готовить новые вертолёты к напряжённому сезону отпусков.
Друг пилота, директор маркетинговой компании Росс Медоуз, сообщил, что видел, как Дженкинсон принимал кокаин около 21:00 в сарае, но не сообщил об этом авиационным службам и не обсуждал с ним поведение. По его словам, он не считает себя ответственным за произошедшее.
