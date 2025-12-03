Крупный пожар в Новой Москве: эвакуированы 350 человек

Несколькими днями ранее на юге Москвы произошел сильный пожар в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды. Огонь охватил квартиру, находящуюся на 13-м этаже, и уничтожил вещи и мебель. По предварительным данным, в момент возгорания в квартире никого не было. Для обеспечения безопасности были эвакуированы два жильца из соседних квартир.