Крупный пожар в Новой Москве: эвакуированы 350 человек

В Новой Москве горят ангары, из общежития эвакуированы 350 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Новой Москве произошёл крупный пожар в ночь на 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Горит ангар по адресу: улица Адмирала Корнилова 60, стр. 3», — рассказал источник агентства.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, а обрушение произошло на площади 50 квадратных метров. Из общежития в Новой Москве эвакуированы 350 человек из-за угрозы распространения пожара.

Несколькими днями ранее на юге Москвы произошел сильный пожар в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды. Огонь охватил квартиру, находящуюся на 13-м этаже, и уничтожил вещи и мебель. По предварительным данным, в момент возгорания в квартире никого не было. Для обеспечения безопасности были эвакуированы два жильца из соседних квартир.