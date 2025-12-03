Курьера, ударившего пенсионерку в Новосибирске, уволили

Курьера, который ударил пенсионерку ногой в лицо в подземном переходе Новосибирска, уволили. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчина был сотрудником компании «Купер». Ее представитель заявил, что организация готова оказать необходимую помощь пострадавшей пожилой женщине, а информация о злоумышленнике передана в полицию.
— По данным сервиса, в момент происшествия мужчина не выполнял доставку, — сказано в публикации.
1 декабря в переходе на площади Ленина в Новосибирске курьер ударил пенсионерку ногой в лицо, после чего женщина упала, а он скрылся с места происшествия. Мотивы мужчины неизвестны.
16 сентября в подъезде дома во 2-м Крестовском переулке в Москве мужчина в состоянии опьянения ударил открывшую ему дверь пенсионерку в грудь, после чего прошел в квартиру, забрал оттуда мобильный телефон и скрылся. Его задержали в Большом Козловском переулке — он оказался уроженцем Тамбова. Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.