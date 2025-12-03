Курьера, ударившего пенсионерку в Новосибирске, уволили

16 сентября в подъезде дома во 2-м Крестовском переулке в Москве мужчина в состоянии опьянения ударил открывшую ему дверь пенсионерку в грудь, после чего прошел в квартиру, забрал оттуда мобильный телефон и скрылся. Его задержали в Большом Козловском переулке — он оказался уроженцем Тамбова. Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО.