Появились фото с места массового ДТП с автобусами на трассе М-12 в Нижегородской области

12 из них госпитализированы в Центральную горбольницу Арзамаса, сообщил глава города Александр Щелокова. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Главный врач лично контролирует ситуацию.
Более 100 пассажиров из двух автобусов временно размещены в гостинице. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийно-спасательные службы, работу координирует прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей пострадали 14 человек, включая ребёнка. Спасатели деблокировали из автобуса троих человек.
