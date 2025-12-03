Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились фото с места массового ДТП с автобусами на трассе М-12 в Нижегородской области

Госавтоинспекция и прокуратура Нижегородской области опубликовали фотографии с места массового ДТП, произошедшего вечером 2 декабря на платной трассе М-12 «Восток» в Арзамасском округе. В результате аварии пострадали 14 человек.

Источник: Life.ru

12 из них госпитализированы в Центральную горбольницу Арзамаса, сообщил глава города Александр Щелокова. Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Главный врач лично контролирует ситуацию.

Более 100 пассажиров из двух автобусов временно размещены в гостинице. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийно-спасательные службы, работу координирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в результате ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей пострадали 14 человек, включая ребёнка. Спасатели деблокировали из автобуса троих человек.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.