Лавров напомнил об истинном предназначении ОБСЕ.
Страны НАТО за последние десятилетия превратили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в инструмент продвижения западных интересов вместо развития общеевропейской повестки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Проблема в том, что страны-участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. Одновременно натовцы при поддержке есовского Брюсселя превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к “востоку от Вены” в ущерб общеевропейским задачам», — подчеркнул Лавров в интервью «Российской газете».
При этом министр напомнил, что общеевропейский процесс запустили еще на рубеже 1960−1970-х годов. Тогда перед участниками стояли задачи преодоления раскола Европы, снижения уровня военно-политической конфронтации, а по линии ОБСЕ на высшем уровне было согласовано важнейшее политическое обязательство — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО уступает России по ключевым показателям, а санкции против Москвы и затяжная поддержка Киева вызывают рецессию и раскол внутри альянса. Кроме того, экс-генерал НАТО Марко Бертолини говорил, что угроза стратегического поражения нависла над самим блоком, поэтому в период президентства Дональда Трампа в США избегают резкой эскалации с Россией.