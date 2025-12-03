Лавров: натовцы превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов

При этом министр напомнил, что общеевропейский процесс запустили еще на рубеже 1960−1970-х годов. Тогда перед участниками стояли задачи преодоления раскола Европы, снижения уровня военно-политической конфронтации, а по линии ОБСЕ на высшем уровне было согласовано важнейшее политическое обязательство — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.