Ударивший пенсионерку ногой в лицо курьер уволен, его данные переданы в полицию

В Новосибирске ударивший пенсионерку ногой в лицо сотрудник курьерской службы был уволен. Все данные о нем переданы правоохранителям, сообщили представители компании «Купер».

Компания прекратила отношения со своим сотрудником после инцидента.

«Личность курьера на видео из Новосибирска была установлена. С ним прекратили сотрудничество, а всю имеющуюся информацию о нем передали в полицию», — пояснили собеседники telegram-канала «Осторожно новости».

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел в подземном переходе. На видео — мужчина в курьерской униформе, который ударом сбивает с ног пожилую женщину.

На других опубликованных роликах, предположительно, тот же молодой человек плюется в сторону случайных прохожих. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

В прошлом году в подмосковных Люберцах курьеры избили местного жителя, напоминает RT. Тогда дело закончилось реальными сроками для хулиганов.