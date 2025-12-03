Mash: Блогерша под психотропными веществами сожгла съемную квартиру в Мытищах

Популярная блогерша, находясь под действием психотропных веществ, сожгла съемную квартиру в подмосковных Мытищах. Ущерб составил три миллиона рублей. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
Уточняется, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты — окурок упал на кресло-мешок.
— Вместо вызова пожарных девушка снимала все на видео, истерила и разносила горящие вещи по квартире. Комнаты частично выгорели — вместе с ними техника и документы. Две ее кошки пострадали, — сказано в публикации.
Сосед рассказал, что 25-летнюю тик-токершу в тот вечер видели пьяной. До этого она писала в социальных сетях, что выпьет двойную дозу нейролептиков.
Владелица жилья оценила ущерб в три миллиона рублей. Девушка согласилась выплатить компенсацию, но денег у нее нет, поэтому она просит донаты у подписчиков.
2 декабря ангары со стройматериалами загорелись в Новой Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительной информации, площадь пожара составляет 400 квадратных метров, произошло обрушение на площади 50 «квадратов».