Хакеры опубликовали имена причастных к атакам на танкеры боевиков ВСУ

Танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и шедший под российским флагом, был атакован сегодня утром. Экипаж из 13 человек не пострадал, а судно смогло самостоятельно дойти до порта в турецком Синопе. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки ВСУ по танкерам в Чёрном море. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что атака на российский танкер «Midvolga 2» в Чёрном море была спланирована для срыва предстоящих переговоров между Россией и США.