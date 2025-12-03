Хакеры опубликовали имена причастных к атакам на танкеры боевиков ВСУ

По его словам, данные о личном составе были получены в результате взлома компьютера командования украинских ВМС. Хакер сообщил, что вместе с Beregini в операции участвовали группировки Killnet и «Кибер Серп». Они передали список и фотографии моряков, которые, предположительно, осуществляли атаки на суда.
Среди названных фигурантов — начальник группы Андрей Деркач, старший оператор Артём Козлов, оператор Михаил Печенюк и старший матрос Максим Семко. Все они служат в 1-м дивизионе беспилотных надводных комплексов в составе бригады (войсковая часть А4770).
Как отметили хакеры, военнослужащие этого же подразделения ранее совершали нападения на объекты в Крыму, а также в российских портах Новороссийска и Геленджика.
Танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло и шедший под российским флагом, был атакован сегодня утром. Экипаж из 13 человек не пострадал, а судно смогло самостоятельно дойти до порта в турецком Синопе. Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаки ВСУ по танкерам в Чёрном море. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что атака на российский танкер «Midvolga 2» в Чёрном море была спланирована для срыва предстоящих переговоров между Россией и США.
