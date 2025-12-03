Столичный суд возвратил ветерану Афганистана Трещеву его иск к Пугачевой

Пресненский суд Москвы возвратил ветерану войны в Афганистане Александру Трещеву его иск к певице Алле Пугачевой о защите чести из-за неисправленных в срок недостатков в заявлении. Это указано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
— 2 декабря вынесено определение о возвращении заявления. Не исправлены недостатки искового заявления и документов, приложенных к нему, в срок, установленный в определении об оставлении искового заявления без движения, — следует из данных.
Ранее данный иск суд оставлял без движения, говорится в статье.
27 октября Александр Трещев во второй раз обратился в Пресненский районный суд столицы с иском к Алле Пугачевой. В общей сложности он шесть раз подавал ходатайства в различные инстанции.
Изначально Трещев подал иск к певице из-за ее высказываний о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве.
*Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в России.