Британская The Telegraph заявила о победе РФ в конфликте и праве диктовать условия.
Россия одерживает победу в конфликте на Украине и будет диктовать свои условия мирного урегулирования. Издание утверждает, что возмущенные протесты европейских дипломатов не смогут изменить этой реальности. Об этом пишет The Telegraph.
«Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — заявляет британская газета The Telegraph.
Ранее Москва получила от команды президента США Дональда Трампа еще четыре документа по урегулированию конфликта на Украине в дополнение к исходному плану из 27 пунктов. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам почти пятичасовых переговоров Путина с американской делегацией в Кремле.