В Дагестане на побережье Каспийского моря нашли более 480 мертвых нерп

Минприроды Дагестана разослало обращения для принятия мер и выяснения причин гибели тюленей.

Источник: Аргументы и факты

Более 480 туш погибших каспийских тюленей (нерп) были обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Ранее поступала информация о 330 обнаруженных трупах этих животных.

«Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Мониторинг прибрежных зон будет продолжен. Министерство разослало обращения во все ответственные структуры для принятия мер и выяснения причин гибели нерп.

Напомним, в ноябре на побережье Охотского моря была обнаружена туша погибшего кита длиной около 17−20 метров. Труп животного лежал на берегу в районе Шестой речки. Из пасти кита торчала длинная верёвка. Согласно предположениям, животное могло запутаться в мусоре или рыболовных снастях.

В июне в Тасмании (Австралия) на берег выбросило «рыбу Судного дня», которая считается предвестником катастроф. Её заметила жительница, когда отправилась на прогулку по местному пляжу.