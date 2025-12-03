В Дагестане на побережье Каспийского моря нашли более 480 мертвых нерп

Более 480 туш погибших каспийских тюленей (нерп) были обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Ранее поступала информация о 330 обнаруженных трупах этих животных.
«Сегодня наши специалисты провели обследование побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов. На сегодняшний день выброшенными на берег обнаружены 484 туши павших особей», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Мониторинг прибрежных зон будет продолжен. Министерство разослало обращения во все ответственные структуры для принятия мер и выяснения причин гибели нерп.
