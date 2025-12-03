В Дагестане на побережье Каспийского моря нашли более 480 мертвых нерп

Напомним, в ноябре на побережье Охотского моря была обнаружена туша погибшего кита длиной около 17−20 метров. Труп животного лежал на берегу в районе Шестой речки. Из пасти кита торчала длинная верёвка. Согласно предположениям, животное могло запутаться в мусоре или рыболовных снастях.