В Комсомольске-на-Амуре женщина погибла из-за пожара на кухне

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница погибла на пожаре в собственной квартире, не добравшись до выхода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Трагедия произошла сегодня утром, 3 декабря на улице Юбилейной. Пожарные прибыли на вызов о задымлении подъезда — очаг возгорания располагался на четвёртом этаже. Огонь охватил кухонную мебель, холодильник и раму окна.
Поднявшись и открыв дверь, спасатели обнаружили на пороге женщину без признаков жизни. Пожар на площади пяти квадратов оперативно ликвидировали.
Причину ЧП выясняют дознаватели Госпожнадзора.