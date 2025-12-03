Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре женщина погибла из-за пожара на кухне

Её тело обнаружили возле входной двери.

В Комсомольске-на-Амуре местная жительница погибла на пожаре в собственной квартире, не добравшись до выхода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Трагедия произошла сегодня утром, 3 декабря на улице Юбилейной. Пожарные прибыли на вызов о задымлении подъезда — очаг возгорания располагался на четвёртом этаже. Огонь охватил кухонную мебель, холодильник и раму окна.

Поднявшись и открыв дверь, спасатели обнаружили на пороге женщину без признаков жизни. Пожар на площади пяти квадратов оперативно ликвидировали.

Причину ЧП выясняют дознаватели Госпожнадзора.