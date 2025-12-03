Песков оценил возможность новогоднего перемирия на СВО

Песков не стал делать прогнозов по новогоднему перемирию.
Вопрос о новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Москва инициативу временной приостановки боевых действий на период предстоящих праздников.
«Пока об этом речи не шло. Сейчас идет другой совсем процесс», — процитировало слова Пескова РИА Новости.
Ранее, в январе 2023 года, Россия уже объявляла о временном одностороннем прекращении огня на линии боевого соприкосновения в связи с празднованием Рождества. Тогда соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, однако в Киеве эту инициативу не поддержали и заявили, что не считают ее реальным перемирием.