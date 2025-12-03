Песков оценил возможность новогоднего перемирия на СВО

Ранее, в январе 2023 года, Россия уже объявляла о временном одностороннем прекращении огня на линии боевого соприкосновения в связи с празднованием Рождества. Тогда соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, однако в Киеве эту инициативу не поддержали и заявили, что не считают ее реальным перемирием.