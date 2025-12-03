Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков оценил возможность новогоднего перемирия на СВО

Вопрос о новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Москва инициативу временной приостановки боевых действий на период предстоящих праздников.

Песков не стал делать прогнозов по новогоднему перемирию.

Вопрос о новогоднем перемирии в зоне специальной военной операции сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Москва инициативу временной приостановки боевых действий на период предстоящих праздников.

«Пока об этом речи не шло. Сейчас идет другой совсем процесс», — процитировало слова Пескова РИА Новости.

Ранее, в январе 2023 года, Россия уже объявляла о временном одностороннем прекращении огня на линии боевого соприкосновения в связи с празднованием Рождества. Тогда соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин, однако в Киеве эту инициативу не поддержали и заявили, что не считают ее реальным перемирием.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше