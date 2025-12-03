Ричмонд
Погоня полицейских за авто закончилась трагедией в Костанайской области

В Костанайской области во время погони полицейских за автомобилем подозреваемый попал в ДТП и погиб. Сейчас ведется расследование, передает «Алау».

Источник: Nur.kz

Трагический инцидент произошел 1 декабря, как сообщает издание со ссылкой на ДП Костанайской области. Внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093, который совершал опасные маневры на дороге и не пропустил пешехода на переходе.

На законные требования полицейских об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. Полиция также сообщила, что у автомобиля не было государственных номеров.

В ходе преследования полицейские вынудили водителя выехать на полосу встречного движения, где он врезался в бетонную опору освещения. На месте происшествия водитель погиб, а пассажир был госпитализирован.

Установлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.