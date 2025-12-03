Погоня полицейских за авто закончилась трагедией в Костанайской области

Трагический инцидент произошел 1 декабря, как сообщает издание со ссылкой на ДП Костанайской области. Внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль ВАЗ-21093, который совершал опасные маневры на дороге и не пропустил пешехода на переходе.
На законные требования полицейских об остановке водитель не реагировал и продолжал движение. Полиция также сообщила, что у автомобиля не было государственных номеров.
В ходе преследования полицейские вынудили водителя выехать на полосу встречного движения, где он врезался в бетонную опору освещения. На месте происшествия водитель погиб, а пассажир был госпитализирован.
Установлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. По данному факту начато досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.