Пропавшего 13-летнего мальчика двое суток ищут в Хабаровске

В Хабаровске двое суток ищут 13-летнего Данилу Залевского, который пропал 1 декабря в районе улицы Магаданской. Ориентировку распространил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».
Подросток ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и карими глазами. В день исчезновения на нём была синяя шапка, чёрный пуховик и чёрные кеды.
Родные очень переживают и просят Данилу вернуться домой. Поисковики просят всех, кто видел мальчика или знает о его местонахождении, немедленно сообщить информацию.
Любые сведения о пропавшем принимаются по телефонам отряда «Лига Спас». Волонтёры и полиция продолжают активные поиски в районе пропажи и прилегающих территориях.