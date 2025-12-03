Ричмонд
Пропавшего 13-летнего мальчика двое суток ищут в Хабаровске

Ориентировку распространил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Источник: Соцсети

В Хабаровске двое суток ищут 13-летнего Данилу Залевского, который пропал 1 декабря в районе улицы Магаданской. Ориентировку распространил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Подросток ростом 158 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмными волосами и карими глазами. В день исчезновения на нём была синяя шапка, чёрный пуховик и чёрные кеды.

Родные очень переживают и просят Данилу вернуться домой. Поисковики просят всех, кто видел мальчика или знает о его местонахождении, немедленно сообщить информацию.

Любые сведения о пропавшем принимаются по телефонам отряда «Лига Спас». Волонтёры и полиция продолжают активные поиски в районе пропажи и прилегающих территориях.