В Дагестане обнаружили около 500 погибших тюленей, занесенных в Красную книгу

Число погибших тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, достигло почти 500 особей. Как сообщило Министерство природных ресурсов и экологии республики, в ходе обследования береговой линии в окрестностях Махачкалы, а также в Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах были найдены 484 туши мертвых животных.