В Дагестане обнаружили около 500 погибших тюленей, занесенных в Красную книгу

Число погибших тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, достигло почти 500 особей. Как сообщило Министерство природных ресурсов и экологии республики, в ходе обследования береговой линии в окрестностях Махачкалы, а также в Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах были найдены 484 туши мертвых животных.
Для выяснения причин произошедшего министерство направило обращения в ряд контролирующих ведомств, включая Россельхознадзор, Росрыболовство, Росприроднадзор, ветеринарную службу и Роспотребнадзор. Работа по обследованию прибрежных зон продолжается.
В ведомстве отмечали, что гибель каспийского тюленя — ежегодное явление в период миграции. По мнению ученых, основной причиной часто становится удушение животных из-за выбросов природного газа со дна моря, связанных с сейсмической активностью. Каспийский тюлень, или нерпа, — единственное млекопитающее Каспия, имеющее статус находящегося под угрозой исчезновения и занесённое в Красную книгу России.
Ранее сообщалось, что косатки атаковали яхту с семьей у берегов Португалии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.