В Омске водитель сбил подростка и скрылся, объявлен розыск

Омская Госавтоинспекция объявила о розыске виновника и очевидцев резонансного ДТП. Вчера, 2 декабря, неустановленный водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся с места аварии.
Наезд на пешехода произошел около 19:50 в районе пересечения улиц Кирова и 1-я Железнодорожная. Сбил подростка, предположительно, автомобиль «Тойота Приус». В результате ДТП подростков получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвонить по телефонам 79−35−04 либо 102.