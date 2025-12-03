В Омске водитель сбил подростка и скрылся, объявлен розыск

Наезд на пешехода произошел около 19:50 в районе пересечения улиц Кирова и 1-я Железнодорожная. Сбил подростка, предположительно, автомобиль «Тойота Приус». В результате ДТП подростков получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.