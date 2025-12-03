Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске водитель сбил подростка и скрылся, объявлен розыск

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Омская Госавтоинспекция объявила о розыске виновника и очевидцев резонансного ДТП. Вчера, 2 декабря, неустановленный водитель сбил 15-летнего подростка и скрылся с места аварии.

Наезд на пешехода произошел около 19:50 в районе пересечения улиц Кирова и 1-я Железнодорожная. Сбил подростка, предположительно, автомобиль «Тойота Приус». В результате ДТП подростков получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией о данном ДТП или местонахождении водителя, позвонить по телефонам 79−35−04 либо 102.