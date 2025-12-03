В Омской области уже есть первые трагические случаи на льду в этом сезоне

Несмотря на неустойчивую погоду, люди выходят на неокрепший лёд, что уже привело к гибели 65-летнего рыбака на озере Жилое Саргатского района и 18-летней девушки на реке Омь.
Спасатели бьют тревогу и предупреждают о смертельной опасности на водоёмах. Из-за аномально тёплой осени лёд на реках и озёрах не сформировался и крайне опасен. Делать прогнозы, когда он установится, пока рано — говорят эксперты.
Особую угрозу представляют городские водоёмы, где тёплые стоки и течение не дают льду окрепнуть даже в мороз.
Ранее мы писали, что за выход на лёд в неположенных местах омичи будут платить штрафы.